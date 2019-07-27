İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini’nin başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, ilginç bir karara imza attı.

135 GÖÇMENİ KURTARDILAR, LİMANA GİREMİYORLAR

Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 sığınmacının İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor.

İTALYAN HÜKÜMETİNDEN AB'YE: SIĞINMACILAR AVRUPA'YA DAĞITILSIN

İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 sığınmacının, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonuna resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi. Rainews24’ün haberine göre, bir Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, İtalya’nın talebinin bu sabah ulaştığını doğruladı.

Bu arada, İtalyan basını olayı, "İtalyan limanları sadece sığınmacı kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı" ifadeleriyle duyurdu.