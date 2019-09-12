İtalya'da işsizlik rakamları düştü

İtalya için sevindirici haber...

İŞSİZLİK RAKAMLARI DÜŞTÜ

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, bu yılın nisan-haziran döneminde işsizlik, 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,9 olarak ölçüldü.

ÇALIŞAN SAYISI 130 BİN ARTTI

Söz konusu dönemde, bir önceki çeyreğe göre çalışan sayısı 130 bin arttı. İkinci çeyrekte yüzde 9,9'a gerileyen işsizlik, ülkede mali borç krizinin yoğun şekilde hissedildiği 2011'in son çeyreğinde kaydedilen yüzde 9,2'den sonra ölçülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.