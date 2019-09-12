taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6668
Euro
6.2164
Altın
1513.24
Borsa
102850.25
Gram Altın
275.475
Bitcoin
58078.69

İtalya'da işsizlik rakamları düştü

2019 yılının ikinci çeyreğinde İtalya'da, işsizlik rakamları düşüş gösterdi. Bu rakamlar, 2011'den bu yana ölçülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

AA | 12.09.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İtalya için sevindirici haber...

İŞSİZLİK RAKAMLARI DÜŞTÜ

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, bu yılın nisan-haziran döneminde işsizlik, 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,9 olarak ölçüldü.

İtalya'da işsizlik rakamları düştü

ÇALIŞAN SAYISI 130 BİN ARTTI

Söz konusu dönemde, bir önceki çeyreğe göre çalışan sayısı 130 bin arttı. İkinci çeyrekte yüzde 9,9'a gerileyen işsizlik, ülkede mali borç krizinin yoğun şekilde hissedildiği 2011'in son çeyreğinde kaydedilen yüzde 9,2'den sonra ölçülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

347
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

56
Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

198
Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

160
Şenol Güneş özel aracı reddetti

Şenol Güneş özel aracı reddetti

248
Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

54
Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir