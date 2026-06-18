İtalya'da 'Saraybosna safarisi' soruşturması: Şüphelinin evinde deliller bulundu

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın en karanlık iddialarından biri olarak gösterilen ve Batılı bazı kişilerin para karşılığında Saraybosna'daki sivilleri hedef aldığı öne sürülen "Saraybosna Safarisi" soruşturması derinleşiyor. İtalya'da yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada elde edilen yeni bulgular, dosyada önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SAVCILIKTAN "ÖNEMLİ DELİLLER" AÇIKLAMASI

Milano Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kuzey İtalya'daki Alessandria kentinde yaşayan 64 yaşındaki bir şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi.

Savcılığın açıklamasına göre operasyon sırasında, soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi. Bulunan deliller arasında şüphelinin teknik ekipman ve susturucu benzeri malzemelerle görüntülendiği bir fotoğrafın da yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, elde edilen bulguların detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

ESKİ PARTNERİNİN İFADESİ OPERASYONUN ÖNÜNÜ AÇTI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmenin, şüphelinin eski partnerinin verdiği ifadeler olduğu ortaya çıktı.

Eski partner, savcılığa verdiği ifadede, şüphelinin yıllar önce Bosna'da yaşanan olaylar nedeniyle sık sık kabuslar gördüğünü anlattığını öne sürdü. İfadesinde, şüphelinin savaş döneminde Bosna'ya gittiğini ve burada sivilleri hedef alan saldırılara katıldığını kendisine itiraf ettiğini iddia etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kadın tanık, şüphelinin yalnız olmadığını, başka kişilerin de aynı amaçla Bosna'ya seyahat ettiğini söylediğini aktardı.

FOTOĞRAFIN BOSNA'DA ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma dosyasına giren fotoğrafın, Bosna Hersek'te çekilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre fotoğrafın arka kısmında savaş bölgesine giriş izinleriyle ilişkilendirilen bazı notlar ve işaretler bulunduğu öne sürüldü. Daha önce susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen şüphelinin, bu yeni deliller karşısında yeniden sorgulanabileceği belirtiliyor.

EN AZ DÖRT KİŞİ HAKKINDA İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

İtalyan medyasına göre soruşturma, yalnızca Alessandria'daki şüpheliyle sınırlı değil.

Savcıların dosya kapsamında en az dört kişi hakkında inceleme yürüttüğü belirtiliyor. Soruşturulan isimler arasında 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförü, Brianza bölgesinde yaşayan bir iş insanı ve Toskana'dan bir başka şüphelinin bulunduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, savaş döneminde Bosna'ya seyahat eden ve iddialarla bağlantılı olabilecek kişilerin geçmiş faaliyetlerini mercek altına almış durumda.

MİLANOLU ARİSTOKRAT İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise İngiliz basınında yer aldı.

İngiliz gazetesi The Times, İtalyan savcıların Milano'nun köklü ailelerinden birine mensup olduğu belirtilen aristokrat bir isim hakkında da inceleme yürüttüğünü yazdı. Haberde, söz konusu kişinin savaş yıllarında Saraybosna'da sivilleri hedef alan saldırılar için finansman sağladığından şüphelenildiği öne sürüldü.

Silah koleksiyonculuğuyla ilgilendiği belirtilen şüphelinin, soruşturmanın son dönemde öne çıkan isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

GAZETECİDEN ÇARPICI İDDİALAR

Yıllardır konu üzerine araştırmalar yapan İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni, soruşturmaya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Gavazzeni, bir tanığın kendisine ulaşarak söz konusu aristokratın çeşitli sosyal ortamlarda "safari" olarak adlandırılan faaliyetlerden övünerek söz ettiğini anlattığını belirtti. Gazeteci, şüphelinin yakın çevresindeki bazı kişilerin de soruşturma kapsamında dinlenmiş olabileceğini ifade etti.

"SARAYBOSNA SAFARİSİ" DOSYASI AVRUPA'YA YAYILIYOR

Bosna Savaşı'nın en tartışmalı iddialarından biri olan "Saraybosna Safarisi", kuşatma altındaki şehirde sivilleri hedef almak için bölgeye gelen yabancı kişilerin para karşılığında keskin nişancı saldırılarına katıldığı yönündeki suçlamalara dayanıyor.

İddialara göre bazı kişiler, Saraybosna çevresindeki tepelere konuşlanan Sırp keskin nişancılarla birlikte hareket ederek sivilleri hedef aldı. Bu iddialar uzun yıllar boyunca doğrulanamasa da son dönemde açılan soruşturmalarla yeniden gündeme geldi.

AVRUPALI SAVCILAR LAHEY'DE BİR ARAYA GELECEK

Soruşturmanın uluslararası boyut kazandığı da belirtiliyor. Gazeteci Gavazzeni'nin açıklamalarına göre, farklı Avrupa ülkelerinde benzer dosyalar üzerinde çalışan savcılar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla ay sonunda önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.

İtalya, Avusturya, Fransa, İsviçre ve Belçika'dan savcıların 29 Haziran'da Lahey kentinde bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmaları ve soruşturmaları ortak zeminde değerlendirmeleri planlanıyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KALAN DOSYA YENİDEN GÜNDEMDE

Aradan geçen otuz yılı aşkın süreye rağmen Bosna Savaşı'nın karanlıkta kalan bazı yönleri hâlâ araştırılmaya devam ediyor. İtalya'da ortaya çıkan yeni deliller ve Avrupa çapında genişleyen soruşturmalar, "Saraybosna Safarisi" olarak anılan iddiaların ilk kez kapsamlı biçimde yargı mercilerinin gündemine taşınmasına neden oldu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni şüphelilerin dosyaya dahil edilip edilmeyeceği ve elde edilen delillerin hangi sonuçları doğuracağı merakla takip ediliyor.