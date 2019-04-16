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Ivanka Trump’ın Etiyopya gezisi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Etiyopya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile bir araya geldi.

İHA | 16.04.2019 - 12:03..
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Ivanka Trump, Etiyopya’ya gelerek ABD’nin fonladığı projeleri yerinde kontrol etti. Etiyopya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile bir araya gelen Trump, ülkedeki kadınların desteklenmesi için düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Etiyopya Havayollarının düşen uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılan Trump, ardından ülkedeki kadın girişimcilerin finanse edilmesi için düzenlenen ekonomik bir programın tanıtımına katıldı.

Ivanka Trump’ın Etiyopya gezisi sona erdi

KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretinin ilk günü Trump, Afrika’da 2025 yılına kadar 50 milyon kadının desteklenmesi için ABD, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen bir projenin paneline katıldı. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonunun merkezinde düzenlenen etkinlikte Trump, “Kadınların önündeki engellere ve ülkelerin refahına odaklanmalıyız” diyerek bölgedeki insan ticareti ve cinsel istismar sorunlarının çözümü için çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Ivanka Trump’ın Etiyopya gezisi sona erdi

DOKUMA TEZGAHINA GEÇTİ

Trump, etkinliğin ardından Kahve Birliğindeki Etiyopyalı kadınlarla bir araya gelerek kahve sektöründe kadının yeri hakkında bilgiler aldı. Buluştuğu kadınların ABD’nin yardım fonlarıyla desteklendiğini söyleyen Trump, kahvenin anavatanında kahve seremonisine katıldı. Kahve seremonisinin ardından ABD tarafından fonlanan dokuma atölyelerini yerinde inceleyen Trump, Etiyopyalı kanılarla birlikte dokuma tezgahına geçti.

Trump, temasların ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından kabul edildi. İkili ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede Başbakan Ahmed, Trump’ın çalışmalarına övgüde bulundu.

Ivanka Trump’ın Etiyopya gezisi sona erdi

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