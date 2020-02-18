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İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor

Art arda gelen istifalarla morali büyük ölçüde bozulan Meral Akşener, önümüzdeki günlerde 5 istifa kararıyla daha karşı karşıya kalabilir.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 11:21..
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İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ilişkilerin günden güne güçlenmesi, İyi Parti'deki milliyetçi kesimi iyice rahatsız etmeye başladı.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un da sert bir tepki metni yayınlayıp istifa etmesiyle, istifa edenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İyi Parti'de panik havasına neden olan bu istifalarla birlikte İyi Parti'nin, milletvekili sayısı 37'ye düştü.

İSTİFA EDEN 5 MİLLETVEKİLİ

Hayati Arkaz - İstanbul milletvekili
Fatih Mehmet Şeker - İstanbul milletvekili
Tamer Akkal - Manisa milletvekili
Tuba Vural Çokal - Antalya milletvekili
İsmail Ok - Balıkesir milletvekili

5 MİLLETVEKİLİ İSTİFAYA HAZIR

Akşener henüz istifaların şokunu atlatamadan, kulisler yeniden hareketlendi.
İyi Parti'de 5 milletvekilinin daha istifası bekleniyor...

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