İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor

İki sürücünün kaza anlaşmazlığı bir kadının ölümüne neden olacaktı. Nişantaşı'nda meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi.

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri, Moskova'da ikinci gününde devam ediyor.

6

Gustavo ve Lemina'nın yerine oynayacak isimler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Lemina'nın yerine Ömer, Gustavo'nun yerine ise Tolga Ciğerci oynayacak.