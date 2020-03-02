İyi Partili vekil şehit cenazesinde fotoğraf çektirdi

İdlip’deki hain saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, dün memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesinde fotoğraf çekinen İyi Partili vekil VİDEO

CEMAATİN ÖNÜNE GEÇİP POZ VERDİ

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

DANIŞMANINA ÇEKTİRDİ

Milletvekili Cesur’un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken, bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.