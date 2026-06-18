İzmir açıklarında iki ayrı operasyon: 3 kişi kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

16 Haziran günü saat 17.40 sıralarında İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, iki ayrı operasyon yapıldı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir teknenin motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti.

3 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye derhal sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-69) tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları neticesinde, söz konusu tekne ve içerisindeki 3 kişi, güvenli bir şekilde Urla İskelesi'ne intikal ettirildi.

KAÇAK GEÇİŞLERE MÜDAHALE

Aynı günün gecesi saat 23.30 sıralarında ise Dikili ilçesinde yasa dışı geçişe engel olundu.

Bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101), denizde seyir halindeki bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-45), hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı