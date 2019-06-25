İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 18 ilde operasyon başlattı.