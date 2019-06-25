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İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

AA | 25.06.2019 - 08:19..
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Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 18 ilde operasyon başlattı.

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