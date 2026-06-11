İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 80 gözaltı

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

12 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son olarak İzmir merkezli 12 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonların detaylarını paylaşan İçişleri Bakanlığı, 80 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"80 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; örgütün 'güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları' içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel olarak eğitim kamp faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince İzmir merkezli 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

"FETÖ'YLE MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."