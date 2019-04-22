taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8408
Euro
6.5665
Altın
1277.15
Borsa
96389.79
Gram Altın
239.719

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonun şoförü Ercan Yıldırım (48), yaşamını yitirdi.

DHA | 22.04.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere yol ayrımında meydana geldi.

Balçova'dan Narlıdere yönüne seyir halinde olan Ercan Yıldırım, yönetimindeki 35 AK 9811 plakalı suni çim yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerleri aşan kamyon, şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otoyolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, sürücünün cansız bedeni kamyonun kasasının altından çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının yaptığı incelemenin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

110
FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

47
Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

16
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

56
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

94
İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

133
Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir