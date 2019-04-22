İzmir otoyolda devrilen kamyonun şoförü öldü

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere yol ayrımında meydana geldi.

Balçova'dan Narlıdere yönüne seyir halinde olan Ercan Yıldırım, yönetimindeki 35 AK 9811 plakalı suni çim yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerleri aşan kamyon, şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otoyolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, sürücünün cansız bedeni kamyonun kasasının altından çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının yaptığı incelemenin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















