İzmir ve Adana'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Yaz ayına girilmesi ile beraber havalar ısındı.

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların dikkatsizliği ve sıcak nedeniyle yurdun birçok noktasında orman yangınları yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve valilikler bu doğrultuda yaşanan yangın vakalarının önüne geçmek için bazı tedbirleri duyurmaya başladı.

İZMİR'DE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2026 arasında yasaklandığını bildirdi.

İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı kapsamında ormanlık alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak olacak.

BELİRLENEN ALANLARIN DIŞINA ÇIKILAMAYACAK

Vatandaşlar yalnızca kendileri için belirlenen piknik alanlarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek.

Bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu olacak.

ADANA'DA DA AYNI KARAR ALINDI

Adana Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, il sınırlarındaki ormanlık sahalara görevli personel haricinde girişlerin 11 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasak olacağı belirtildi.

Yetkili idarenin gözetim ve denetimindeki park, piknik ve mesire alanı ile tabiat parklarında sosyal faaliyetlerin serbest olduğu belirtilen açıklamada, ormanlık alanlar ve çevresinde, bağ, bahçe ve tarlalarda ateş yakılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, orman içi ve çevresindeki alanlarda yapılacak kaynak işlemlerinde yangın tüpü bulundurulmasının şart olduğu bildirildi.