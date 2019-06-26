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İzmir'de 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt bulundu. Operasyon sonrasında 1 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 26.06.2019 - 13:44..
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine söz konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir-Ankara karayolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonda, tankerde 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisler, tanker sürücüsü Y.A.'yı (45) gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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