İzmir'de 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Diaspor taşı, dünyada bir tek Türkiye'de çıkarılan doğal bir taştır.

Sosyolog Fatma Barbarosoğlu seçim öncesi teröristbaşı Öcalan ve kardeşi üzerinden yapılan kampanyanın şehit ailelerinin canını yaktığını belirtti.

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Aydın'da hayali ineklerden 10 milyonluk vurgun yaptı

İbrahim B. adlı dolandırıcı, kurduğu süt çiftliği ile üye yaptığı kişileri 10 milyon lira dolandırıp, eşi ve 3 çocuğunu da bırakarak Azeri sevgilisi ile yurt dışına kaçtı.