İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki çocuğun kafeye sığındığı anlar kamerada

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İzmir Karşıyaka'da, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLADI

Bunun üzerine 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle 15 yaşındaki Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i ağır yaraladı.

Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

CAN HAVLİYLE KAFEYE SIĞINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin hemen sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan dehşeti saniye saniye gözler önüne seren kayıtlarda; aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdem Demir'in, karnını tutarak can havliyle müşterilerin bulunduğu bir kafeye koşup sığındığı anlar yer aldı.

MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARI DA KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerin devamında, Demir'in arkasından kafeye doğru gelen şüphelilerden C.C.'nin, kafenin önünde bulunan duyarlı vatandaşların araya girmesiyle engellenip uzaklaştırıldığı görüldü.

Ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarına, Demir'in arkadaşlarının olay sonrası panik halinde kafeye gelmesi ve içeride bulunan müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar da yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.