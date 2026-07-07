İzmir'de çöplük alandaki yangın, araçlara sıçradı

Bu sabah saat 08.20 sıralarında, İzmir'in Karabağlar ilçesi Reis Mahallesi 9025 Sokak'ta bulunan çöplük alanda yangın meydana geldi.

Çöp konteynerlerinin yanındaki kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevrede bulunan kullanılmayan mobilya atıklarını tutuşturunca kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Şiddetini artıran yangından yükselen yoğun siyah dumanlar mahalleyi kaplarken, alevler sokakta park halinde bulunan araçlara da ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, park halindeki hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ATIK TEPKİSİ

Yangının ardından konuşan mahalle sakinleri, bölgede uzun süredir kaldırılmayı bekleyen mobilya atıklarının büyük risk oluşturduğunu öne sürdü.

Mahalle sakini Fethiye Türkelli, atıkların daha önce yetkililere bildirildiğini belirterek, "Mobilya atıklarını almaya gelmediler. Yangının bu atıklar nedeniyle çıktığını düşünüyorum. Bir otomobil de yandı. Yangının sesiyle uykudan uyandık." ifadelerini kullandı.

"ÇÖPLER UZUN SÜREDİR TOPLANMIYOR"

Bir başka mahalle sakini Ali Kara ise bölgede uzun süredir biriken atıkların yangın riskini artırdığını savundu.

Çöplerin düzenli olarak toplanmadığını öne süren Kara, hem çevre sakinlerinin hem de ilgili kurumların sorumluluk taşıdığını ifade ederek, özellikle mobilya atıklarının uzun zamandır aynı noktada bekletildiğini dile getirdi.