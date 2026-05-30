İzmir'de demir bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle demir bariyere çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Konak ilçesinde saat 10.00 sıralarında Bayramyeri Köprülü Kavşağı’nda İbrahim Halil Karataş idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki demir bariyerlere çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Karataş ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Karataş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)