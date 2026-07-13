İzmir'de denizde sürüklenen kürek sörfü ekibinde 6 aylık bebek dahil 5 kişi kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, kürek sörfü yapan 5 kişinin denizde sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İhbarın alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

EKİPLER KISA SÜREDE ULAŞTI

Denizde mahsur kalan kişilere ulaşan ekipler, güvenli kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda 5 kişi denizden alınarak Güneşlikent Sahili'ne ulaştırıldı.

KURTARILANLAR ARASINDA BEBEK DE VARDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan kişiler arasında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

DENİZDE GÜVENLİK UYARISI

Yetkililer, özellikle rüzgarlı hava koşullarında deniz aktiviteleri sırasında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, kürek sörfü gibi açık deniz sporlarında hava ve deniz şartlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.