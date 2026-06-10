İzmir'de evde çıkan yangında 96 yaşındaki adam öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında koltukta oturur vaziyette bulunan Altan Hikmet İnal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KIZI KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Babasıyla aynı evde yaşayan kızı Müjde İnal, babasının sigara bağımlısı olduğunu, koltuk ve kıyafetlerinin üzerine sürekli sigara külü düşürdüğünü bu nedenle ayağında sigara yanıklarının bulunduğunu ifade etti.

Polis ekiplerine ifade veren Müjde İnal, yaşı gereği babasının yürüme zorluğu çektiğini, evden çıkmaya çalıştığında düşüp vücudunda kırıklar oluştuğunu ve bu sebepten dolayı da kapıyı kilitlediğini söyledi.

İtfaiye tarafından yapılan ilk incelemelerde yangın çıkarabilecek şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

96 yaşındaki İnal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.