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İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı, kaportacıda yaşattılar

Çeşme'de, aracın üzerinden geçerek kabuğunu kırdığı kaplumbağa, kaporta dükkanında yapılan operasyonla hayata döndürüldü.

İHA | 14.05.2019 - 11:38..
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, yolun üzerinde bir kaplumbağa gören Hasan Ural, aracını durdurarak kaplumbağayı yolun kıyısına almak istedi.

Kaplumbağanın üzerinden bir aracın geçerek kabuğunu kırdığını gören Ural, kaplumbağayı dikkatlice yolun kıyısına götürerek otların arasına koydu.

KAPLUMBAĞA RÜYASINA GİRDİ

Akşam evine gittikten sonra rüyasına da giren kaplumbağayı düşünen Hasan Ural, iş yerindeki işini bitirdikten sonra kaportacı arkadaşı Doğan Güler ile birlikte kaplumbağanın yanına gitti. Veterinerlerden Çeşme'de müdahale edilemeyeceği, İzmir'e götürmeleri gerektiği yanıtını alan Ural ve Güler, kaplumbağayı kendi çabaları ile iyileştirmek istedi.

İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı, kaportacıda yaşattılar

İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı kaportacıda yaşattılar ViDEO

CANLI YAYINLA YARDIM ALARAK OPERASYON YAPTILAR

Eczaneye giderek ilk yardım malzemeleri alan Hasan Ural ve kaportacı Doğan Güler, sanayi sitesindeki dükkana giderek, kaplumbağaya müdahale hazırlığına girişti. Cep telefonları ile İstanbul'daki bir arkadaşını arayan Hasan Ural, canlı bağlantı kurarak İstanbul'daki arkadaşının yardımıyla kaplumbağaya müdahale ederek kırık kabukları birleştirdi. Kaplumbağa, 2 saat kadar sonra kendine geldi.

İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı, kaportacıda yaşattılar

"UMUT EDİYORUM Kİ EN KISA ZAMANDA HAYATA DÖNER"

Hasan Ural, kaplumbağanın kendine gelmesinin ardından, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Geçen akşam, Alaçatı'dan Port'a giderken bir baktım yolun ortasında kaplumbağa. Hemen durdum. Maalesef üstünden araba geçmiş ve kabuğu kırılmış. Hayvan ölü gibiydi. Kenardaki otların arasına koydum. Gece rüyama girdi. İçimdeki ses, 'git onun yanına' diyordu sabahtan akşama kadar işimin başındaydım ama içimdeki ses git diyordu. Akşam üstü bastım gittim oraya. Bir baktım, kaplumbağa yaşıyor. Hemen aldım. 3-4 veteriner firmasını aradım. İzmir'e götürmem gerektiğini söylediler. Biz de eczaneden ilk yardım malzemelerini ve ilaçlarını aldık. İstanbul’dan bir ağabeyimize canlı bağlantı kurarak, biz gerçekleştirdik. Kaplumbağa 2 saat içinde kendisine geldi. Şimdi yürür durumda. Umut ediyorum en kısa zamanda kendisine gelir ve doğada yaşamına başlar. Lütfen araç kullanırken dikkatli olalım, yoldaki canlılara dikkat edelim."

İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı, kaportacıda yaşattılar

İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı, kaportacıda yaşattılar

İzmir’de ezilmiş kaplumbağayı, kaportacıda yaşattılar

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