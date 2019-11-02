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İzmir'de FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırdılar

Aralarında profesörün de bulunduğu mağdurları, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı.

AA | 02.11.2019 - 12:50..
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İzmir'de FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırdılar

İzmir'de, ekipler S.G'nin telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce banka hesaplarının FETÖ'ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mağdurun, kendisini arayan kişilere Bayraklı 244 Sokak'a 23 bin 500 lira ile 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesi üzerine yürütülen çalışma sonucu olayın K.Ç. ve M.B. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İzmir'de FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırdılar

PROFESÖRÜ DE DOLANDIRDILAR

Bir hastanede profesör olarak görev yapan H.M.B.D'yi (55) de aynı tarihlerde iş yeri telefon numarasından arayan kişinin kendisini "İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bilişim Suçları İstihbarat Oda Başkanlığı polis memuru" olarak tanıttığı ve dolandırdığı belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilere, 400 bin lira bulunan çantayı hastane bahçesinde verdiğini söyleyen profesör dolandırıldığını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.

İzmir'de FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırdılar

OPERASYON SONRASI YAKALANDILAR

Şüpheliler, Basmane'deki otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç.'nin tutuklandığı, M.B.'nin ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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