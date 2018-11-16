taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3612
Euro
6.0872
Altın
1215.37
Borsa
93905.27
Gram Altın
209.517

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon

İzmir'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

AA | 16.11.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca bölgesindeki esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 17 zanlıyı yakaladı.

BYLOCK KULLANIYORLARDI

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, kasaya gizlenmiş yüklü miktarda para ile örgüt mensuplarının yakalanması halinde sorgu sırasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili hazırlanmış doküman ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

137
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

131
Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

41
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

25
Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

46
Selma Ergeç'in annesi

Selma Ergeç'in annesi

11
Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'da kar yağışı etkili oldu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM