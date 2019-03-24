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İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

Kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısını uçurdu.

DHA | 24.03.2019 - 08:25..
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Arka sokağa düşen çatı, elektrik tellerine takılarak havada kaldı. Mahalle sakinleri, AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

FELAKETE SEBEP OLABİLİRDİ

Gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektriği keserken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Mahalle sakinleri de olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede nöbet tutmaya başladı.

'ELEKTRİKLERDEN ATEŞ ÇIKMAYA BAŞLADI'

Gürültüyü duyup evinden çıktığını ifade eden Kadri Yüksel Babayiğit (48), "Büyük bir gürültü ile kalktık. Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şu an bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Biz de burada nöbet tutmak durumundayız. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız" dedi.

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

İzmir'de fırtına, çatıları yerinden söktü

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