İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, tesiste bulunan atık malzemelerin de etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin tesisin diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun müdahalede bulunuyor.

YOĞUN DUMAN KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN GÖRÜLDÜ

Yangın sırasında yükselen siyah duman bulutu, Çiğli başta olmak üzere İzmir'in farklı bölgelerinden de görüldü.

Gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ekipler güvenlik önlemlerini artırdı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeninin kontrol altına alınmasının ardından yapılacak teknik incelemeyle netlik kazanacağı bildirildi.