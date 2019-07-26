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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı 

Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden kavga eden iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Göğsünden vurulan Metin Demir'in, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

DHA | 26.07.2019 - 08:51..
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Husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında dün tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Kavga sırasında yanında tabancası bulunan bir kişi, 32 yaşındaki Metin Demir'i göğsünden vurarak ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Demir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı 

Metin Demir'in vurulduğunu öğrenip hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen F.K., E.A. ve H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı 

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