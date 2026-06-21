İzmir'de kaldırımda uyuyan adamın üzerinden otomobil geçti

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde gece saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kaldırım kenarına park ettiği otomobiline binerek aracı çalıştırdı.

Sürücü, hareket etmeye başladığı sırada aracın ön kısmında, kaldırım üzerinde battaniyeye sarılı halde uyuyan kişiyi fark edemedi.

OTOMOBİL UYUYAN ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Aracın ilerlemesiyle birlikte, talihsiz adam otomobilin sağ ön kısmının altında kaldı. Sürücünün fark etmeden hareket etmeye devam etmesi sonucu araç, uyuyan vatandaşın üzerinden geçti.

İlk anda büyük bir facia yaşandığı düşünülürken, adamın ezilmekten son anda kurtulduğu ve olaydan hafif sıyrıklarla çıktığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve sürücü, hızla müdahale ederek otomobili durdurdu. Aracın altından çıkarılan kişinin hayatta olduğu anlaşılınca olay yerinde büyük bir rahatlama yaşandı.

Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobilin hareket ettiği ve yerde uyuyan kişinin üzerinden geçtiği anlar net şekilde görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.