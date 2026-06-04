İzmir'de kapıya asılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evin kapısında, 31 Mayıs tarihinde asılı yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Bölgede bir poşet asılı olduğunu ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

POŞETTEN KIZ BEBEK ÇIKTI

İhbarla olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, poşet içerisinden tülbente sarılı bir kız bebek çıktı.

Kordon bağı henüz kesilmemiş olan yeni doğmuş bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Burada yapılan kontrolde, bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.