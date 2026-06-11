İzmir'de kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız meselesi kanlı bitti.

Aralarında kız meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki taraf birbirlerine konum atarak buluşma gerçekleştirdi.

Belirlenen adese gelen taraflar arasında çıkan kavgada bir anda silahlar ateşlendi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

A.Ç. isimli bir çocuk ağır yaralanırken, kavgaya karışan yaşları 18'ten küçük şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bu arada, yüzünden aldığı isabetle ağır yaralanan A.Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 ŞAHSIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda, kız meselesinden dolayı aralarında itilaf bulunan tarafların olay günü birbirlerine konum atarak buluşma gerçekleştirdikleri, olay esnasında da karşı karşıya geldikleri anda birbirlerine silah kullanmaya başladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Yapılan detaylı kamera ve sokak çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden A.Ç. dışında olaya karışan 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplamda 13 şahıs tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAH İLE YAKALANDILAR

Yaşları 18'den küçük çocukların bulunduğu şüpheliler, 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Adliyeye sevkedilen şahıslardan 1'i savcılıktan, 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler E.Ö., A.Ö., S.Ö., H.B., S.H. çıkarılmış oldukları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.