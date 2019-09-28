taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

İzmir'de kız öğrencilerin tekme tokat kavgası

Kavgada 5 kişinin saldırısı sonrası fenalaşan kız öğrenci yere yığıldıktan sonra çevredekiler tarafından kaldırıldı.

DHA | 28.09.2019 - 16:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum metro durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü. Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen genç kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

İzmir'de kız öğrencilerin tekme tokat kavgası

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

İzmir'de kız öğrencilerin tekme tokat kavgası VİDEO

İzmir'de kız öğrencilerin tekme tokat kavgası

İzmir'de kız öğrencilerin tekme tokat kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

287
Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

747
CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

602
Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

108
İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

106
İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

49
Kredi kartı faizleri düştü

Kredi kartı faizleri düştü

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir