İzmir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı

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İzmir'de acı ölüm..

3 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda 21 yaşındaki A.B. idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil seyir halindeyken, aniden yola çıkan sokak köpeği nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlar yaralandı.

Kazada sürücü A.B. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta yolcu konumunda bulunan 25 yaşındaki Mustafa İltaş ise ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü Mustafa İltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.