İzmir'de kumar oynatan çay ocakları denetlendi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka Mahallesi ve Naldöken Mahallesi'nde faaliyet gösteren umuma açık çay ocaklarında tombala oynandığını tespit etti.

48 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Jandarma ekipleri, tespit üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde, kumar oynayan toplam 48 kişi hakkında işlem yapıldı. Öte yandan, haklarında arama kaydı bulunan S.A. ve L.T. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

11 MATERYALE EL KONULDU

Yapılan operasyonda, tombala oynamada kullanılan 11 materyale el konulurken, işletme sahipleri R.S. ve A.K. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.