İzmir'de plajda anne ve kızına hakaret eden kadın gözaltında

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda kaydedilen görüntüler, tepkilere neden oldu.

Yaşlı bir kadın, plajda oturan başörtülü bir anne ile kızına sözlü hakaretlerde bulunup, plajdan kovmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra infila yaratan bu görüntüler üzerine yetkililer harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltına alındı.

'NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU"

Bakanlık, 3 Temmuz Cuma günü saat 18.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi’nde bulunan bir plajda A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesinde düzenlenen nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık, olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

OLAY

Söz konusu olay İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, plajda bulunan yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı.

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.

SANDALYE FIRLATTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

"ANNE NEREYE GİDİYORSUN"

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti.

Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.