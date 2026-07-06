İzmir'de plajdaki sözlü saldırıda gözaltına alınan şüpheli kadın hakkında adli kontrol kararı

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'ndeki İpekkum Plajı'nda bulunan İ.A. ile anne ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A.'nın anne ile kızına sözlü hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

SÖZLÜ TACİZ VE FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNDU

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin anne ve kıza bağırdığı, hakaret ettiği ve eline aldığı sandalyeyi yere fırlattığı anlar yer aldı.

Görüntülerde, sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan birinin eşyalarını toplayarak plajdan ayrılmak istemesi üzerine diğer kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesine seslendiği anlar da kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.