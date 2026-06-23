İzmir'de saatler süren dev orkinos avı

İzmir kıyılarında “shore jigging” yöntemiyle avlanan amatör balıkçılar, kıyıdan yakalanması son derece zor olan dev bir orkinosla uzun süren bir mücadele yaşadı. Zorlu av sürecinde ekip, teknik ekipmanları dahi soğutmak zorunda kaldı.

GECE BAŞLAYAN AV: DEV BİR ORKİNOS

Gece saatlerinde İzmir kıyılarındaki kayalık bölgede Oğuzhan Adanar ve beraberindeki Fehim Şen ile İsmail Tarıkçı, rutin av için denize açıldıkları sırada oltalarına beklenmedik şekilde dev bir balık takıldı.

Kısa süre sonra bunun, yalnızca açık denizlerde profesyonel ekipmanlarla avlanabilen Bluefin Tuna (mavi yüzgeçli orkinos) olduğu anlaşıldı.

SAATLER SÜREN ZORLU MÜCADELE

Balığın güçlü hamleleri nedeniyle misinanın hızla boşalması ve makinenin aşırı ısınması, avı daha da zorlu hale getirdi.

Ekip, ekipmanların zarar görmesini engellemek için olta makinelerini deniz suyu dökerek soğutmaya çalıştı. Dev orkinosun zaman zaman kayalıkların altına girerek kurtulmaya çalıştığı, ancak balıkçıların müdahalesiyle bunun engellendiği belirtildi.

KAYALIKLARDA TEHLİKELİ ANLAR

Sabaha karşı devam eden mücadelede ekip, kayalık bölgede düşme riskine rağmen avı bırakmadı. Uzun süren çabalar sonucunda balık kontrol altına alındı ve kıyıya yaklaştırıldı.

Gün ışığının doğmasıyla birlikte dev orkinos karaya alınabildi.

NADİR GÖRÜLEN BİR BAŞARI

Uzmanlar ve avcılar tarafından, kıyıdan bu büyüklükte bir orkinos yakalanmasının oldukça nadir görüldüğü ifade edilirken, olay amatör kıyı balıkçılığı açısından dikkat çekici bir başarı olarak değerlendirildi.

Balığın karaya alınmasının ardından ekip büyük sevinç yaşadı.

“OĞLUMUN ADINI TAŞIYAN BALIK”

Avı gerçekleştiren Oğuzhan Adanar, yakalanan balığın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Oğlumun adı Tuna. Bu balık da Bluefin Tuna olduğu için benim için çok özel bir anı oldu” ifadelerini kullandı.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

Yakalanan orkinosun kayıt altına alınması zorunlu türler arasında yer aldığı belirtilirken, ekibin av sonrası Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli işlemleri tamamladığı bildirildi.

Olayın tamamının ekip tarafından kayda alındığı ve görüntülerin sosyal medyada ilgi görmesinin beklendiği ifade edildi.