İzmir'de Sahil Güvenlik'ten narkotik operasyonu: 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, karada olduğu gibi denizde de çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda son olarak İzmir'in Seferihisar ilçesinde, istihbari çalışmalar neticesinde polis ve Sahil Güvenlik ekipleri koordineli bir operasyon düzenledi.

Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Operasyon sonucu 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda 764 kg skunk/esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalandı.

"764 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, bir tekne ile Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu madde nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine Seferihisar ilçesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İzmir Deniz Polisi görevlileri ile yapılan ortak operasyon sonucunda; tekne içerisinde gizlenmiş halde 764 kg skunk/esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu ile mücadelemizi; karada polisimiz ve jandarmamız ile Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."