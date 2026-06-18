İzmir'de seyir halindeyken kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarpan sürücü hastanede öldü
Konak ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin 68 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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İzmir'in Konak ilçesinde 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, otomobili ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Deniz, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Deniz'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Deniz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücünün kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)