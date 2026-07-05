Kocaeli'de arızalanan otomobile tır çarptı: 1 çocuk öldü

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkiinde İ.M. idaresindeki otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Sürücü İ.M. ile eşi G.M.'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü İ.M., eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.