İzmir'de SOLOTÜRK'ün Havacılık Festivali'nde gerçekleştirdiği şov nefes kesti

Gökyüzünün en çok sevilen şovmenleri...

İzmir'de bulunan Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan dev hava araçları sergilenirken, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin imzasını taşıyan yerli ve milli teknolojik ürünler ile platformlar, öğrencilere ve ailelerine detaylı olarak tanıtıldı.

Festivalin heyecan dozunu artıran anlar ise uçuş gösterileriyle yaşandı.

SOLOTÜRK'ÜN PERFORMANSI NEFES KESTİ

Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçişinin ardından sahne alan yerli uçağımız Hürkuş, estetik manevralarıyla gururlandırdı.

Etkinliğe damga vuran SOLOTÜRK ise gökyüzündeki sınırları zorlayan performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Vatandaşların nefeslerini tutarak büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri, alandan yükselen coşkulu alkışlarla sona erdi.

"ALLAH TÜRK ORDUSUNU KORUSUN"

Festivali izleyen vatandaşladan Mehmet Sağtürk, "Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha.

Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi" diye konuştu.