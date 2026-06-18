İzmir'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında, Necati Ayerden yönetimindeki 10 L 4802 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Devrilmenin etkisiyle midibüste bulunan tarım işçileri araç içinde savrularak yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Araçta sıkışan bazı yolcuların kurtarıldığı, yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

22 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Necati Ayerden ile birlikte toplam 22 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, Bayındır ve Tire’de bulunan devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Midibüsün yoldan çıkma sebebine ilişkin teknik ve görgü tanığı değerlendirmelerinin sürdüğü öğrenildi.