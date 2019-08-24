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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Buca ilçesinde bir otomobil ile hatlı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İHA | 24.08.2019 - 23:49..
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Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni birleştiren kavşakta, 35 M 9159 plakalı Okan Bölek idaresindeki Evka 1-Bozyaka SSK hatlı minibüs, kavşaktan Bozyaka yönüne seyrettiği sırada Evka 1 yönünden Buca yönüne seyreden Osman Kerem idaresindeki otomobille çarpıştı.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

OTOMOBİL, LİSENİN BAHÇESİNE DALDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil ise yolun yanında bulunan Buca Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine daldı. Feci kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu polise ihbar etti.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sağlık görevlileri, AKS ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazanın meydana geldiği kavşağa çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 8 yaralı vatandaş çevredeki hastanelere sevk edildi.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza anında minibüste bulunan Cevher Saat’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Saat morga kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

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