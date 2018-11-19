taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.36775
Euro
6.1209
Altın
1218.98
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.926

İzmir'de yola sandalyeli güvenlik şeridi

Konak'ta altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak üzeri kapatılmayan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu fark eden bir vatandaş, evinden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı.

AA | 19.11.2018 - 07:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şair Eşref Bulvarı'nda daha önce kazı çalışması yapan belediye ekipleri, iddiaya göre önceki gün çalışmaları tamamlayıp gitti ancak kazılan alanı doldurmadı.

BULVAR ÜZERİNDE ÇUKURLAR OLUŞTU

Kent genelinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle de bulvar üzerinde çukurlar oluştu.

İzmir'de yola sandalyeli güvenlik şeridi

SANDALYELİ GÜVENLİK ŞERİDİ

Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukurları farkeden bir mahalle sakini, araçların ve insanların zarar görmemesi için yola sandalye koyup güvenlik şeridi çekti.

Bulvarı kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldığı görüldü.

İzmir'de yola sandalyeli güvenlik şeridi

İzmir'de yola sandalyeli güvenlik şeridi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

14
Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

25
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

2
Karın ağrısıyla gittiği doktorda 7 şişe kist çıkarıldı

Karın ağrısıyla gittiği doktorda 7 şişe kist çıkarıldı

4
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

9
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

19
Macron: Avrupa daha bağımsız olmalı

Macron: Avrupa daha bağımsız olmalı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM