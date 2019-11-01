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İzmir'de zincirleme trafik kazasına 6 araç karıştı

İzmir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İHA | 01.11.2019 - 06:15..
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İzmir'in Konak ilçesine bağlı Mürselpaşa Bulvarı’nda saat 04.00 sıralarında, Bornova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan araçlar iddiaya göre cadde üzerinde duran ticari taksiyi gördü.

6 ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI

Ticari taksiye çarpmak istemeyen bir başka ticari taksi şoförü manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Arkadan gelen 1 ticari taksi, 1 minibüs ve diğer 3 otomobil, havanın da yağışlı olmasından dolayı kaygan zemininde etkisiyle kazaya karıştı. Sürücülerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polislerince dubalarla çevre güvenliği sağlandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazasına 6 araç karıştı

9 KİŞİ YARALANDI

Kazaya karışan ticari taksiler ve otomobillerin içirişinde toplamda 9 yolcunun olduğu öğrenilirken, kazaya karışan minibüsün içerisinde ise ayrıyeten 9 işçinin olduğu ve minibüs içerisindeki işçilerin kazadan yara almadığı bildirildi. Diğer araçlarda ki 9 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de zincirleme trafik kazasına 6 araç karıştı

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