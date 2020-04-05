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İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

İzmir'de pazar yerinde maske ve eldiven kuralına uyulsa da vatandaşlar sosyal mesafe kuralını göz ardı etti.

İHA |
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İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istemişti.

Bu tedbirlere göre alınan kararlardan olan 'Pazar giriş noktaları oluşturulmalı bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır' maddesi bazı pazaryerlerinde göz ardı edildi.

İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

VATANDAŞLAR MASKE VE ELDİVEN TAKARAK ALIŞVERİŞ YAPTI

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Eşrefpaşa Pazarı'nda birçok vatandaşın maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı gözlenirken, esnafın çoğunun da bu yöntemle önlem aldığı görüldü.

ELLE ÜRÜN SEÇİLİRKEN BAZI ESNAFLAR ELDİVEN KULLANMADI

Ancak bazı esnafların ürünleri hala elle seçtirdiği ve maske, eldiven kullanmadan tezgah başında bulunduğu görüntülendi.

İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

SOSAL MESAFE KURALI GÖZ ARDI EDİLDİ

Öte yandan maske ve eldiven le önlem alan vatandaşlar, kalabalık olan pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyamadı.

"ESKİDİ DİYE ATTIM MASKEYİ"

Pazar alışverişine maske ve eldiven takmadan çıkan bir vatandaş kameralara yakalanırken, maske ve eldivenini eskidiği için az önce attığını ileri sürdü. Kameraları görünce telaşa kapılan vatandaş, "Eskidi diye az önce attım maskeyi, şimdi yine alıp takacağım. Bir işim vardı, halledip gideceğim" diye konuştu.

İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

"KURALLA HERKESİN UYMASI GEREKİYOR"

Pazar alışverişi için maske ve eldiven ile önlemini alan Sevilay ve Serdar Kaya çifti toplu alanlarda önlemlere uyulması gerektiğini söyledi. Kaya çifti, "Önlem alınması gerekiyor. Kendimiz için, çevredekiler için önlem alınması gerekiyor. Özellikle toplu alanlarda alınan kurallara herkesin uyması gerekiyor. İnşallah bugünleri en kısa sürede atlatırız. Biz iki kişi yaşadığımız için genellikle manavdan alışveriş yapıyoruz. Bu kez pazara gelmek zorunda kaldığımız için maske ve eldivenlerimizi takıp geldik" dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK GEREKİYOR"

Yine maske ile önlem alan vatandaşlardan Fevzi Dönmez de, "Toplum sağlığı açısından kurallara uymak gerekli. Toplu alanlarda sağlığımızı korumamız gerekiyor. Buna karşı olan insanlar da var, duyarlı olan insanlar da var. Ben duyarlı olmaktan yanayım. Sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Korunmadığı zaman İtalya ve İspanya'daki manzarayı görüyorsunuz" sözlerine yer verdi.

İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

İzmir'deki pazarda vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

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