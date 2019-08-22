İzmir'deki yangında çalışan Ukraynalı pilot hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde, 853 numaralı helikopter ile 3 gün boyunca sahadaki çalışmalara katılan Yurii Bostnik, yangının kontrol altına alındığı çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve Bostnik gece saat 00.30'da odasına çıktı.

SIRT ÜSTÜ BAYGIN HALDE BULUNDU

Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik'i uyandırmak için önce telefonla aradı ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Otelin ikinci katındaki 1122 numaralı odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik'in banyoda sırt üstü baygın halde yattığını fark etti.

ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ ÜZDÜ

Otel görevlileri durumu polise haber verip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ni arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik'in hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ukraynalı helikopter pilotunun ani ölümü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere Antalya'da birlikte görev yaptığı arkadaşlarını ve aile yakınlarını üzdü.