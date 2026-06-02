İzmirli emekli öğretmen, 33 günde 80 ili bisikletle geçti

İzmir’in Kınık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mesut Dinçer, yıllar önce başladığı bisiklet tutkusunu uzun yolculuklara dönüştürdü. Emekliliğin ardından rotasını Türkiye’nin dört bir yanına çeviren Dinçer, yaklaşık 33 gün önce başladığı son turunda binlerce kilometre pedal çevirerek Hakkari’ye ulaştı.

BİSİKLET TUTKUSU 20 YIL ÖNCE BAŞLADI

Dinçer’in bisiklet yolculuğu, çocuklarına aldığı bisikletlerle başladı. Zamanla kısa mesafeli sürüşler uzun turlara dönüşürken, emekli öğretmen farklı şehirleri keşfetmeye karar verdi.

Yıllar içinde dayanıklılığını artıran Dinçer, önce çevre il ve ilçeleri, ardından ise Türkiye’nin büyük bölümünü kapsayan uzun rotalara çıktı.

33 GÜNDE TÜRKİYE’Yİ KAT ETTİ

29 Nisan’da İzmir’in Selçuk ilçesinden yola çıkan Dinçer; Kuşadası, Bodrum, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak gibi birçok ili geçerek Hakkari’ye ulaştı.

Yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik yolculuğunda kimi zaman günlük 100 kilometreyi aşan sürüşler yapan Dinçer, zorlu rampalara rağmen yoluna devam etti.

“80 İLİ GEZDİM, YOLCULUK DEVAM EDİYOR”

Mesut Dinçer, Türkiye’nin büyük bölümünü bisikletle gezdiğini belirterek yolculuğunu araç kullanmadan sürdürdüğünü ifade etti.

“80 ili dolaştım. Bu kolay bir şey değil ama bisiklet sürmek beni dinç tutuyor” diyen Dinçer, Anadolu’nun farklı bölgelerinde gördüğü misafirperverlikten de memnun kaldığını söyledi.

GÜNLÜK 100 KİLOMETREYİ AŞAN PEDAL SERÜVENİ

Yolculuğu boyunca coğrafi şartlara göre farklı mesafeler kat eden Dinçer, düz yollarda günlük 100 kilometreyi aşarken, dağlık bölgelerde ise daha kısa mesafelerle ilerlediğini belirtti.

Zorlu etaplarda zaman zaman yürümek zorunda kaldığını da ifade eden Dinçer, buna rağmen yolculuğunu istikrarlı şekilde sürdürdü.

HEDEF BALKAN ÜLKELERİ

Türkiye turunu tamamladıktan sonra Balkan ülkelerini gezmeyi planlayan Dinçer, yeni rotasının yaklaşık iki ay süreceğini öngörüyor.

Geri dönüşün daha kolay olacağını ifade eden Dinçer, ilerleyen yıllarda Türkiye içinde farklı güzergâhlarda yeni turlar yapmayı da planladığını söyledi.

“YOLLARDA TANITIM DA YAPIYORUM”

Gezdiği yerleri sosyal medya üzerinden paylaştığını belirten Dinçer, aynı zamanda Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmaya çalıştığını ifade etti.

Bisikletin hem sağlık hem de keşif açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan emekli öğretmen, yolculuğuna yeni hedeflerle devam edeceğini dile getirdi.