Japonya, Tunus'u rahat geçti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Herve Renard yönetimindeki Tunus ile Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya, F Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Monterrey'deki Estadio BBVA'da oynanan ve Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği müsabakada kazanan Japonya oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN 1000. MAÇI

Dünya Kupası tarihinin 1000. maçı olan düelloda Japonya, Tunus'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

TUNUS, ELENEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Alınan bu sonuçla birlikte Tunus, Haiti ve A Milli Futbol Takımımızın ardından turnuvaya veda eden üçüncü takım oldu.