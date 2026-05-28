Japonya ve Filipinler'den stratejik ortaklık hamlesi

Japonya ile Filipinler arasında diplomatik ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Japonya ziyareti kapsamında Başbakan Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

İLİŞKİLER “KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK” SEVİYESİNE ÇIKTI

Görüşmenin ardından iki lider, yapılan ortak açıklamayla ikili ilişkilerin “kapsamlı stratejik ortaklık” düzeyine yükseltildiğini duyurdu. Bu adımın, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik iş birliğini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

HİNT-PASİFİK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, açıklamasında “özgür ve açık bir Hint-Pasifik” hedefi doğrultusunda iki ülkenin yakın iş birliğinin giderek daha kritik hale geldiğini ifade etti.

“İLİŞKİLERİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR” MESAJI

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ise ilişkilerde ulaşılan yeni seviyenin, iki ülke arasındaki bağların “gücünü, derinliğini ve genişliğini” ortaya koyduğunu belirtti. Yeni anlaşmanın bölgesel istikrara da katkı sağlaması bekleniyor.