Japonya’da drone düzenlemeleri sıkılaştı

Japonya, drone teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan güvenlik endişeleri nedeniyle hava sahası düzenlemelerinde kapsamlı bir değişikliğe gitti.

Merkezi hükümet tarafından onaylanan yeni kurallar, özellikle kritik devlet kurumları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgelerde daha sıkı denetim öngörüyor.

UÇUŞA YASAK ALANLAR GENİŞLETİLDİ

Kyodo ajansının aktardığı bilgilere göre, alınan karar doğrultusunda belirli tesislerin çevresindeki drone uçuş yasağı alanı 300 metreden 1000 metreye çıkarıldı.

Düzenlemenin, drone teknolojisinin kötüye kullanımına karşı önleyici bir güvenlik tedbiri olarak hayata geçirildiği belirtildi.

KRİTİK NOKTALAR HEDEFTE

Yeni uygulama kapsamında uçuşa yasak bölgeler arasında Japonya’da stratejik öneme sahip çok sayıda yapı yer alıyor.

Bu alanlar arasında Japonya İmparatorluk Sarayı, Japonya Başbakanlık Ofisi ve ABD Tokyo Büyükelçiliği bulunuyor.

Yetkililer, bu bölgelerin hem devlet yönetimi hem de diplomatik güvenlik açısından hassas noktalar olduğunu vurguluyor.

İHLALLERE HAPİS VE PARA CEZASI

Yeni düzenlemeye göre uçuşa yasak bölgelerde drone kullanan kişiler hakkında ciddi yaptırımlar uygulanacak. Kuralları ihlal edenler 6 aya kadar hapis cezası veya yaklaşık 500 bin yen (yaklaşık 145 bin TL) para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Yetkililer, cezaların caydırıcılığını artırmayı ve izinsiz uçuşları en aza indirmeyi hedefliyor.

“SARI BÖLGELER” HARİTAYA İŞLENECEK

Hükümet, kamuoyunun yeni düzenlemelerden daha kolay haberdar olabilmesi için “sarı bölgeler” olarak tanımlanan uçuş kısıtlı alanları resmi dijital haritalar üzerinden erişime açacak.

Bu uygulamayla hem farkındalığın artırılması hem de yanlışlıkla yapılan ihlallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.