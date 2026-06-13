Jose Mourinho, Arda Güler'i değerli parça olarak görüyor

İspanyol devi Real Madrid'e 13 yıl sonra geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili planları ortaya çıktı.

63 yaşındaki teknik adam Mourinho, Arda Güler ile çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

ORTA SAHANIN KİLİT İSMİ

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Arda Güler'i takımın değerli bir parçası görüyor.

Portekizli teknik adam, milli yıldızı orta sahanın kilit ismi olarak kullanmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE'YE İSTEMİŞTİ

İspanyol basınında yer alan haberde, Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe döneminde Arda Güler'i sarı-lacivertlilere kiralık olarak istediği hatırlatıldı.

Mourinho, Fenerbahçe'ye imza attığı basın toplantısında, "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz." demişti.

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 90 milyon euro piyasa değerindeki milli futbolcu, 6 gol ve 14 asist ile skora 14 kez katkı sağladı.