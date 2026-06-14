JP Morgan'dan çarpıcı ons altın tahmini

Son dönemde 4 bin 170 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, yıl içindeki düşük bölgelerden birini test etti. Ons altın bugün 4 bin 218 dolarda.

Küresel yatırım bankası JP Morgan, yayımladığı son emtia raporunda altın fiyatlarının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesine yükselebileceğini, 2027 yılı sonunda ise 6 bin 300 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası piyasanın yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN UNSURLAR

Raporda, merkez bankalarının devam eden rezerv alımları ve küresel ölçekte artan belirsizliklerin altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar olduğu vurgulandı.

JP Morgan'a göre, son yıllarda birçok ülke, rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla altın alımlarını hızlandırdı.

"İLK ÇEYREKTE MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ, 244 TON"

Resmi veriler 2026'nın ilk çeyreğinde merkez bankalarının 16 ton net altın alımı yaptığını gösteriyor. Dünya Altın Konseyi verileri, tezgah üstü piyasa işlemleri ve İsviçre rafineri akışlarını dikkate alan JP Morgan, ilk çeyrekteki toplam kurumsal talebin yaklaşık 244 tona ulaştığını hesapladı.

"ÇİN MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN İTHALATI 3 KATI ARTTI"

Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırma stratejisine dikkat çekildi. Analistlere göre Çin öncülüğünde devam eden rezerv alımları, uzun vadede altın fiyatları üzerinde güçlü bir destek unsuru oluşturuyor.

JP Morgan, Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, yatırımcı heyecanının şu aşamada sınırlı olduğunu ve fiyatların teknik açıdan sıkışık bir bantta hareket ettiğini ifade etti.

Shearer, "Çin'in net altın ithalatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde 317 tona ulaşarak bir önceki çeyreğe göre neredeyse üç kat arttı. Ayrıca, Çin Halk Bankası, şubat ayına kadar olan 6 aylık dönemde ayda yaklaşık 1 ton olan alımlarını mart ayında 5 tona ve nisan ayında 8 tona çıkardı." dedi.