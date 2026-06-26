Kaan Ayhan: Duygusallık var, pek sevinemedik

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 3-2 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli isimlerinden Kaan Ayhan, ABD maçının ardından konuştu.

"DAHA ÇOK TADINI ÇIKARMAK İSTERDİK"

90+8'de santrası yapılmayan golün sahibi olan Kaan Ayhan, "Daha çok tadını çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz... Duygusallık var, pek sevinemedik. En büyük eleştiriyi biz yapacağız. Belki 1 dakika olsa bile taraftarımızı sevindirdiğimiz için ne mutlu." dedi.

"MONTELLA TEBRİK ETTİ"

Deneyimli orta saha, "Vincenzo Montella tebrik etti, kolay değil. Herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil, ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık, belki hocanın dediği şey takımda beraberlik ve destek." ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Kaan, "Önümüzde önemli turnuvalar var, oralara daha güçlü hazırlanmak ve daha güçlü olmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.