KAAN motorunda kritik eşik aşıldı: ABD Kongresi'nin itiraz süresi doldu

Milli muharip uçak KAAN'da tarihi bir gelişme yaşandı.

KAAN için bir yandan yerli imkanlarla motor geliştiriliyorken bu sürecin 2032'ye kadar sürmesi planlanıyor.

Türkiye bu süreyi boş geçirmemek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini koruması adına ara çözümlere yöneldi.

F110-GE-129 TURBOFAN MOTORU

Bunlardan en önemlisi de KAAN'ın ilk üretim bloklarında kullanılmak istenen F110-GE-129 turbofan motoru oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran 2026'da Kongre'ye Türkiye'ye yabancı askeri ürün satışına ilişkin resmi bildirimde bulunmuştu.

15 GÜNLÜK İNCELEME SÜRESİ

Ancak Kongre içindeki bazı temsilciler satışı engellemek için 15 günlük inceleme süresi talep etmişti.

Bu süre boyunca Kongre, satışı durdurabilmek için Temsilciler Meclisi ve Senato’dan ortak ret kararı çıkarmakla yükümlüydü.

SENATO VEYA TEMSİLCİLER MECLİSİ GÜNDEMİNE ALMADI

Böyle bir kararın kabul edilmesi durumunda ise Abd Başkanı Donald Trump’ın veto yetkisi, vetonun aşılması için de her iki kanatta üçte iki çoğunluk gerekiyordu.

Ancak Kongre üyeleri tarafından sunulan söz konusu ortak karar tasarısı, inceleme süresi içinde Temsilciler Meclisi veya Senato gündemine alınmadı.

MOTORLARIN SATIŞ SÜRECİNDE ENGELLE KARŞILAŞILMAYACAK

Böylece 9 Temmuz itibarıyla 15 günlük inceleme süresi tamamlanırken, Türkiye'ye F110 motorlarının satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek.

SATIŞ BİLDİRİMİNİN KAPSAMI

Söz konusu satış bildirimi, KAAN savaş uçağında kullanılacak F110-GE-129E/F motorlarının entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu, test edilmesi ile buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor.